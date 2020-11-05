Госсекретарь Пенсильвании не сочла неизбежным пересчет голосов в штате

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пересчет голосов в "колеблющейся" Пенсильвании возможен, но не неизбежен, заявила госсекретарь штата Кэти Боквар.

"Я не думаю, что это неизбежно. Мы определенно отслеживаем их (голоса - ИФ)", - сказала Боквар в интервью телеканалу CNN.

Она добавила, что в Пенсильвании пересчет производится автоматически, если разница в голосах между победителем и другим кандидатом не превышает 0,5%.

"Сегодня еще посмотрим", - сказала она.

Боквар отметила, что в штате осталось обработать еще "миллионы бюллетеней", и большинство из них можно будет подсчитать до пятницы.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

Замглавы штаба Джастин Кларк также заявил о том, что штаб подает прошение о временном прекращении подсчета в Пенсильвании "до тех пор, пока не будет обеспечена действительная прозрачность процесса, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и в соответствии с законом".

Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания) был абсолютно незаконным и пообещал искать "мертвые души".

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден при этом уверен, что может одержать победу в Пенсильвании, так как почти 78% голосов, приходящих по почте, отданы за него.

По данным Fox News, после подсчета 87% голосов в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп с 51,8%, у его соперника Джо Байдена пока 47,1%.