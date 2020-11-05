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Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Джорджии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кампания президента США Дональда Трампа подала иск, требуя приостановить подсчет голосов в Джорджии, сообщает Associated Press.

Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить подсчет голосов в Пенсильвании и Мичигане, заложив основу для оспаривания результатов в штатах, которые могли бы определить, получит ли он еще четыре года в Белом доме.

Иски требуют лучшего доступа наблюдателей кампании к местам обработки и подсчета бюллетеней.

Между тем, директор избирательного округа Фултон (штата Джорджия) Ричард Бэррон заявил СМИ, что все голоса в округе будут подсчитаны к концу ночи.

"Мы собираемся закончить сегодня ночью. Мы будем здесь столько, сколько потребуется", - сказал он.

По его оценкам, его команда подсчитает более 142 тыс. голосов.

Согласно данным Fox News, после подсчета 97% голосов у Трампа в Джорджии - 50%, Байден получает 48,8%.

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