Граната с беспилотника ранила украинского военного в Донбассе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в Донбассе в четверг в результате сброса гранаты с беспилотника противника, сообщается в телеграм-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

"Днем 5 ноября в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана медпомощь, состояние бойца удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С помощью координационного механизма украинской стороной Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) был установлен режим тишины и направлена письменная нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Со своей стороны, в самопровозглашенной Луганской народной республике в четверг сообщили со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских военных с начала текущих суток. Там уточнили, что в 12:55 и 13:30 ВС Украины обстреляли район населенного пункта Калиново-Борщеватое с применением гранатометов АГС, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские военные не открывали огонь по территории самопровозглашенной республики с 20 октября.

Перемирие в Донбассе на порядок уменьшило потери украинских военных - Киев

Между тем офис президента Украины заявил в четверг, что 100 дней режима прекращения огня в Донбассе на порядок уменьшили боевые потери.

"3 ноября прошло 100 дней с начала действия соглашения о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля. Никогда раньше все годы войны не удавалось удержать режим прекращения огня так долго. Он позволил в девять раз уменьшить боевые потери среди украинских военнослужащих", - сообщается на странице ОП в фейсбуке.

В ОП указали, что за период с 27 июля по 3 ноября 2020 года потери ВС Украины от непосредственных боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил составили трое погибших и 11 раненых. За такой же период 2019 года от боевых действий погибли 29 украинских воинов и 98 были ранены. "С начала 2020 года до 27 июля еженедельно погибало в среднем двое-трое военнослужащих Вооруженных сил Украины и шесть-восемь получали ранения", - отметили в ОП.

В Офисе президента обратили внимание, что среднее количество обстрелов позиций ВСУ за 100 дней действия режима прекращения огня по сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшилось в 5,5 раза. С 27 июля по 3 ноября 2020 года украинские позиции обстреливали 224 раза, а за аналогичный период прошлого года - 1241 раз.

"Нынешние соглашения о прекращении огня позволили кардинально уменьшить количество обстрелов из тяжелого вооружения. Ведь с начала 2020 года количество обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков достигало 16-18 в сутки, и в основном тогда они стреляли из тяжелого вооружения", - подчеркнули в Офисе президента.