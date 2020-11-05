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В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В мессенджере WhatsApp появятся так называемые исчезающие сообщения, пишет "Би-би-си". Внедрить их предполагается к концу ноября.

Эта опция предполагает, что сообщения будут через семь дней автоматически удаляться из чата, как для автора, так и для адресата.

Для этого пользователю необходимо будет включить специальный режим в настройках, который, по идее создателей, даст участникам разговора чувство спокойствия и ощущение, что реплики не сохранятся навсегда. При этом, считают они, семи дней хватит, чтобы при необходимости освежить в памяти подробности беседы или, например, прочитать отправленный через мессенджер адрес и список покупок.

В групповых чатах включить эту функцию сможет администратор.

При этом пользователи смогут делать скриншоты и пересылать любые сообщения и фотографии.

WhatsApp

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