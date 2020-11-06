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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06Заразились
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В Швеции выявили рекордно высокое число заражений COVID-19 за сутки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Швеции за сутки выявили более 4,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий прирост заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии, сообщает издание Local.

Всего в стране с начала пандемии заразились свыше 146,4 тысяч человек, умерли более 6 тысяч.

Власти Швеции призывают людей оставаться дома и делать тест при появлении малейших симптомов заражений коронавирусом, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

В нескольких регионах, включая Стокгольм, действуют еще более строгие рекомендации. Здесь людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний людей.

Швеция коронавирус

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