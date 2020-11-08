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Красной нитью обращения Байдена к нации будет призыв к единству нации

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Главным в первом обращении к нации в качестве избранного на выборах кандидата в президенты США Джо Байдена будет призыв к единству, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на советников предвыборного штаба победителя.

Его высказывания тематически заимствованы из последних крупных речей в ходе его предвыборной кампании в штате Джорджия, сообщили источники телеканала. Он призовет население страны к объединению и пообещает быть президентом для всех американцев, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что текст обращения был подготовлен некоторое время назад, но на текущей недели в него были внесены некоторые изменения.

По сообщениям американских СМИ, Байден победил на президентских выборах, набрав более 270 голосов выборщиков, необходимых для этого. Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Как ожидается, Байден обратится к нации в 04:00 по московскому времени.

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