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Президент Армении уволил главу спецслужбы через месяц после назначения

За время премьерства Никола Пашиняна это уже четвертое увольнение директора СНБ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобожден от должности указом президента республики Армена Саркисяна.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Новым директором спецслужбы назначен Армен Абазян, занимавший должность замглавы СНБ. Амбарцумян освобожден также и от должности замдиректора СНБ.

Амбарцумян получил назначение после того, как 8 октября с должности главы спецслужбы Армении был смещен Аргишти Карамян.

Это уже четвертое увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году действующего премьера Никола Пашиняна. Ранее эти должности занимали Артур Ванецян и Эдуард Мартиросян.

Армения Микаел Амбарцумян

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