Правозащитники сообщили о 218 задержанных в Минске

В Минске Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске достигло 218, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

В "Весне" уточнили, что первые задержания в столице начались около 12:00. По информации правозащитников, задержания проходили не только в Минске. Известно о задержанных в Ляховичах, Гомеле и Витебске.

В воскресенье в Минске проходит несанкционированный оппозиционный "Марш народовластия". Участники акции планировали собраться в районе площади Свободы, но силовики начали задерживать протестующих.

Основной массе участников акции удалось собраться в районе стелы "Минск - город-Герой", но силовики разогнали их. Известно о задержаниях в этом районе.

В центре белорусской столицы усилены меры безопасности, стянута спецтехника.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.