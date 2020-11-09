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Баку заявил о новых обстрелах позиций Азербайджана на границе с Арменией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Армянские военные в ночь на понедельник обстреливали позиции азербайджанских военных на армяно-азербайджанской границе, заявило Минобороны Азербайджана. Также ведомство сообщает о продолжении боев на ряде направлений в Карабахе.

"Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Начиная с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Кедабекском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Азербайджана, в понедельник бои продолжились в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Ведомство также подчеркивает, что армянские военные продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана.

Кроме того, в сообщении сказано, что азербайджанским военным удалось уничтожить танк Т-72, а также несколько единиц военной техники противника.

В воскресенье пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения ПВО Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) поразили два беспилотника ВС Азербайджана над Степанакертом.

"Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха около 19:30 поразили два БПЛА противника в северо-западной части Степанакерта. Ситуация на передовой остается напряженной, ведутся артиллерийские бои", - написала она в фейсбуке.

Обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября, с тех пор бои продолжаются, несмотря на несколько попыток договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения и Азербайджан по итогам встречи 30 октября глав МИД двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве достигли договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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