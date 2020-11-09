Истребители НАТО дважды за неделю сопроводили самолеты РФ над Балтикой

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопроводили летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщили в понедельник в Минобороны Литвы.

2 и 6 ноября были опознаны российские транспортные самолеты Ан-26, летевшие из Калининградской области в континентальную часть России, добавили в военном ведомстве.

Один из самолетов был без летного плана, второй - с выключенным транспондером, утверждают в Минобороны республики.

Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.