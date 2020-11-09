Саммит ШОС пройдет 10 ноября дистанционно под председательством Путина

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится в режиме видеоконференции 10 ноября под председательством Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

По итогам заседания будут приняты Московская декларация и другие документы.

Этот саммит завершит председательство России в ШОС в 2019-2020 гг.

Странами-участницами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.