Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

В Молдавии сменили пять членов правительства

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве Молдавии произведены кадровые перестановки, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе президента.

Президент страны Игорь Додон по предложению премьер-министра Иона Кику подписал указы об отставке пяти членов правительства, которые ранее были назначены по квоте Демократической партии: вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, министра обороны Александра Пынзаря, министра образования, культуры и исследований Игоря Шарова, министра иностранных дел и европейской интеграции Олега Цулю, министра экономики и инфраструктуры Сергея Райляна. На прошлой неделе правительство одобрило назначение Цули послом Молдавии в Венгрии.

Новыми членами правительства стали: Ольга Чеботарь (зам премьер-министра по вопросам реинтеграции), Анатолий Усатый (министр экономики и инфраструктуры), Аурел Чокой (министр иностранных дел и европейской интеграции), Виктор Гайчук (министр обороны) и Лилия Поголша (министр образования, культуры и инноваций).

Усатый, Чокой и Гайчук занимали эти же посты с 14 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года. После этого они стали советниками президента, уступив места представителям Демпартии, которая официально вступила в коалицию с Партией социалистов. В субботу Демпартия заявила, что после выборов президента отзовет своих министров из правительства, однако президент и премьер-министр решили не дожидаться выборов.

Поголша и ранее работала в министерстве образования на различных должностях. Чеботарь работала в посольстве Молдавии в Российской Федерации, является заместителем директора департамента экономического сотрудничества в Исполнительном комитете СНГ. Окончила Дипломатическую Академию при МИДе РФ.

Новые министры уже приведены к присяге.

Демократическая партия изначально поддержала правительство Партии социалистов во главе с Ионом Кику, которое было утверждено 14 ноября прошлого года. 16 марта 2020 года в правительстве были осуществлены кадровые перестановки. Демпартия официально вступила в правящую коалицию с Партией социалистов, получив портфели четырех (из девяти) министров в правительстве и пост вице-премьер-министра по реинтеграции. Вопреки ожиданиям, Демпартия, которая не стала выдвигать кандидата на пост президента, не поддержала и кандидатуру Игоря Додона, являющегося партнером по коалиции. В субботу ДПМ заявила о намерении отозвать своих представителей из правительства после выборов президента и вступления в должность нового главы государства. В ответ президент и премьер-министр решили ускорить процесс, по сути, положив конец существованию правящей коалиции с Демпартией.

Молдавия

Новости

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

COVID-вакцина Pfizer показала более чем 90-процентную эффективность

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления

Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления
Выборы в США - 2020

АР узнало о целях юридической борьбы Трампа за итоги выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 ноября

Очередь из фур на границе с КНР в Приморье увеличилась за неделю вчетверо

Очередь из фур на границе с КНР в Приморье увеличилась за неделю вчетверо
Выборы в США - 2020

Мнения республиканцев в вопросе признания итогов выборов разделились

Правозащитники насчитали тысячу задержанных на протестах в Белоруссии

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Ирана до ухода Трампа

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Ирана до ухода Трампа
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');