Разведка Чехии назвала РФ и Китай основными угрозами безопасности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Чешская служба информации и безопасности (BIS) считает, что Россия и Китай представляли в 2019 году основную угрозу безопасности и интересам Чехии, сообщает в своем докладе ведомство.

"Главная разница между ними заключается в том, что Россия пытается дестабилизировать и внести раздор среди своих противников, тогда как Китай стремится собрать вокруг себя другие страны, которые признают законность китайских интересов", - говорится в отчете службы за 2019 год.

Согласно докладу, китайские разведчики работали под видом дипломатов, журналистов и ученых. Контрразведка также получала информацию о работе российских разведчиков под видом дипломатов. Из доклада следует, что Россия и Китай причастны к кибератакам на МИД страны и чешские дипмиссии за рубежом.

В прошлогоднем докладе за 2018 год чешская разведка также называла серьезной угрозу, исходящую от спецслужб РФ и КНР. Отмечалось, что они используют широкий спектр методов для ослабления чешских государственных институтов, чтобы влиять на официальную позицию по вопросом международной безопасности. "По сложности китайская деятельность сопоставима с российской", - писала BIS в своем отчете. Отмечалось, что китайская разведка использует LinkedIn для поиска полезных контактов и вербовки.

По данным BIS, Россия стремится манипулировать процессами принятия решений: так, российские разведчики пытаются влиять на политиков в отношении вопросов, представляющих интерес для России. Отмечалось, что в последние годы пророссийские активисты более интенсивно выступали против политического строя Чешской Республики и ее членства в ЕС и НАТО.