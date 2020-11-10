Британские автопроизводители потратили почти $1 млрд на подготовку к Brexit

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Автопроизводители в Великобритании потратили, как минимум, 735 млн фунтов стерлингов ($970 млн) на подготовку к выходу страны из Европейского союза и предупредили о риске значительно больших потерь в случае, если британские переговорщики не смогут прийти к соглашению с блоком.

Почти треть расходов относится к текущему году, представители отрасли готовятся к новым таможенным декларациям и запасаются запчастями, согласно данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Выход Великобритании из ЕС без сделки может привести к тому, что сектор недосчитается до 47 млрд фунтов от продаж легковых автомобилей и фургонов в течение следующих пяти лет, сообщила торговая организация.

С учетом, что до завершения переходного периода 31 декабря остается менее восьми недель, SMMT обратилась к переговорщикам с рядом запросов. В том числе организация просит о льготном периоде в один год для приобретения деклараций поставщиков.

"Заключение сделки – это совершенно необходимо, но сделка не может быть любой", - сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. Сделка, которая не будет предусматривать нулевые пошлины и нулевые квоты, "будет эквивалентна полному отсутствию сделки, ударит по рабочим местам и ограничит стремление Великобритании стать ведущим в мире производителем и рынком", отметил он.

В 2019 году более 80% из 1,3 млн автомобилей, произведенных в Великобритании, ушли на экспорт, при этом на долю ЕС пришлось 55% от этого числа. Великобритания также является одним из крупнейших импортеров автомобилей - свыше 85% из 2,3 млн проданных в стране автомобилей в прошлом году были произведены за рубежом.