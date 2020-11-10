Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:32Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Британские автопроизводители потратили почти $1 млрд на подготовку к Brexit

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Автопроизводители в Великобритании потратили, как минимум, 735 млн фунтов стерлингов ($970 млн) на подготовку к выходу страны из Европейского союза и предупредили о риске значительно больших потерь в случае, если британские переговорщики не смогут прийти к соглашению с блоком.

Почти треть расходов относится к текущему году, представители отрасли готовятся к новым таможенным декларациям и запасаются запчастями, согласно данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Выход Великобритании из ЕС без сделки может привести к тому, что сектор недосчитается до 47 млрд фунтов от продаж легковых автомобилей и фургонов в течение следующих пяти лет, сообщила торговая организация.

С учетом, что до завершения переходного периода 31 декабря остается менее восьми недель, SMMT обратилась к переговорщикам с рядом запросов. В том числе организация просит о льготном периоде в один год для приобретения деклараций поставщиков.

"Заключение сделки – это совершенно необходимо, но сделка не может быть любой", - сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. Сделка, которая не будет предусматривать нулевые пошлины и нулевые квоты, "будет эквивалентна полному отсутствию сделки, ударит по рабочим местам и ограничит стремление Великобритании стать ведущим в мире производителем и рынком", отметил он.

В 2019 году более 80% из 1,3 млн автомобилей, произведенных в Великобритании, ушли на экспорт, при этом на долю ЕС пришлось 55% от этого числа. Великобритания также является одним из крупнейших импортеров автомобилей - свыше 85% из 2,3 млн проданных в стране автомобилей в прошлом году были произведены за рубежом.

Великобритания Brexit

Новости

Командование российских миротворцев в Карабахе прибыло в Армению

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о своей ответственности за карабахскую неудачу

Пашинян заявил о своей ответственности за карабахскую неудачу

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные компании за отказ создать профсоюз

Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована

Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

БелАЭС приостановила выработку электроэнергии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что бои в Нагорном Карабахе не прекратились полностью

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян подписал заявление о прекращении войны под давлением военных

Пашинян подписал заявление о прекращении войны под давлением военных
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');