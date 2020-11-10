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ЕС решил закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти ЕС в среду заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против COVID-19, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителей ЕС.

Согласно условиям сделки, ЕС закажет 200 млн доз вакцины с возможностью покупки дополнительно еще 100 млн.

Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech уже завершены.

Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Накануне американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.

Компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины. Затем передадут их в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Таким образом, отмечали в свою очередь американские СМИ, в случае если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские работники уже к концу этого года.

ЕС Pfizer BioNTech коронавирус

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