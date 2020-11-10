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Британский флот проследил за двумя кораблями ВМФ РФ близ Шотландии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Британский патрульный корабль HMS Tyne проследил за двумя российскими кораблями, действовавшими вблизи побережья Шотландии, сообщил во вторник Королевский флот.

"Патрульный корабль вел наблюдение за действиями разведывательного корабля "Виктор Леонов" и обеспечивавшего его танкера "Сергей Осипов", которые находились в заливе Мори-Ферт", - говорится в сообщении.

По мнению британского Королевского ВМФ, российские военные корабли укрывались в заливе от шторма "Эйден". При этом была зафиксирована дозаправка российского разведывательного корабля перед тем, как танкер "Сергей Осипов" покинул воды вблизи британских берегов.

Все это время HMS Tyne находился рядом для слежения за действиями кораблей ВМФ РФ, говорится в сообщении.

По сведениям сайта Hi Sutton, ссылающегося на спутниковые снимки, российские военные корабли находились в международных водах примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут, где располагаются патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, а также истребители Typhoon дежурных сил ПВО, используемые, в том числе, для "перехвата" российских бомбардировщиков во время выполнения их полетов вблизи Великобритании.

В октябре британские СМИ также фиксировали нахождение в заливе Мори-Ферт большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Североморск".

В пресс-службе Северного флота РФ тогда сообщили, что "Североморск" и большой морской танкер "Сергей Осипов" зашли в нейтральные воды залива Мори-Ферт из-за штормовой погоды в Северной Атлантике.

"Экипажи корабля и судна переждали в заливе Мори-Ферт штормовую погоду в Северной Атлантике, где отряд выполнял поставленные задачи. Во время стоянки на якоре военные моряки также отработали учение по противоподводно-диверсионной обороне", - отмечалось в сообщении флота. Кроме того, в заливе Мори-Ферт "Североморск" пополнил запасы пресной воды и топлива от танкера "Сергей Осипов".

В конце минувшей недели БПК "Североморск", завершив трехмесячный поход, вернулся в главную базу Северного флота.

HMS Tyne Великобритания Шотландия ВМФ РФ

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