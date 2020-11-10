США пополнили санкционный список поставщиками электроники в Иран

Под санкции попали четыре частных лица и шесть компаний из Ирана и Тайваня

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США во вторник объявил о санкциях против четырех частных лиц и шести компаний из Ирана и Тайваня за поставку электронных компонентов находящейся под санкциями иранской военной компании.

"Сегодня Минфин США ввел санкции в отношении шести компаний и четырех частных лиц, которые обеспечивали стратегически важными товарами, в том числе электронными компонентами американского производства, компанию "Иранская коммуникационная промышленность" (Iran Communication Industries) - военную компанию, которая была включена в американский санкционный список в 2008 году и в европейский санкционный список в 2010 году. Владельцами этой компании, осуществляющими контроль над ней, являются министерство обороны Ирана и Логистическое управление вооруженных сил, которые курируют иранскую ракетную программу", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"США продолжат принимать меры против тех, кто помогает поддерживать усилия иранского режима в сферах наращивания военной мощи и распространения вооружений", - отметил глава Минфина Стивен Мнучин.