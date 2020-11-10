Эрдоган предложил применить "карабахский сценарий" урегулирования в Сирии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил применить в Сирии механизм, похожий на тот, что планируется использовать в Карабахе.

"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - цитирует телеканал TRT слова Эрдогана.

"Такие же механизмы могут быть применены в Сирии", - сказал турецкий лидер.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по московскому времени 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.