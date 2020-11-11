Шойгу провел с турецким коллегой вторые за сутки переговоры по Карабаху

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели вторые за сутки телефонные переговоры по вопросу о Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров генерал армии Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении министерства. Детали переговоров Минобороны РФ не раскрыло.

Переговоры прошли на фоне прекращения огня в Нагорном Карабахе и ввода в зону конфликта почти двух тысяч российских миротворцев.

Накануне, 10 ноября, вечером Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу и Акара, обсуждались Нагорный Карабах и Сирия.