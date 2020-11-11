На кладбище в Саудовской Аравии произошел взрыв во время церемонии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На городском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии в ходе церемонии празднования окончания Первой мировой войны и памяти павших солдат произошел взрыв, есть раненые, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление МИД Франции.

В среду отмечается 102-я годовщина перемирия, положившего конец Первой мировой войне. По данным представителей МИД Франции, на церемонии на кладбище, где захоронены немусульмане, присутствовали граждане нескольких стран.

Это уже второй инцидент в Джидде с участием иностранцев. В конце октября подданный Саудовской Аравии напал на охранника во французском консульстве в этом городе и ранил его ножом.

До этого в октябре близ Парижа выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. Ранее в том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.