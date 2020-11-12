Колонна миротворцев из России прибыла в армянский Горис

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Колонна российской миротворческой бригады прибыла в район сосредоточения в армянский город Горис, совершив трехсоткилометровый марш, сообщило Минобороны РФ.

"Колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 км и прибыла в район сосредоточения в город Горис", - говорится в сообщении.

Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах, добавили в военном ведомстве.

В составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни. Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".

Отмечается, что переброска российского миротворческого контингента осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.