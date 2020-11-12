Почти вся Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия запросила переток электроэнергии из России в связи с аварийным отключением ЛЭП в Очамчирском районе республики. В результате этого почти вся республика в четверг вечером осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

По ее данным, авария на ЛЭП произошла из-за перегрузки.

Ремонтные бригады "Черноморэнерго" приступили к восстановительным работам.