Тираж старейшей оппозиционной газеты Белоруссии изъят в Минске

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур в Минске изъяли весь тираж старейшей оппозиционной газеты Белоруссии "Народная воля", заявила журналист издания Марина Коктыш в пятницу.

"Как сообщили сотрудники милиции, тираж и машину (редакции - ИФ) забирают и будут проводить проверку в рамках Уголовно-процессуального кодекса", - написала Коктыш в фейсбуке.

"В чем подозревают газету, в милиции не сообщают. Никаких документов редакции также не предоставили", - сообщила она.

Белорусская общественно-политическая газета "Народная воля" была основана в 1995 году.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция считает результаты выборов в республике сфальсифицированными.