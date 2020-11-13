Британские власти одобрили строительство туннеля возле Стоунхенджа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании выступило против рекомендаций должностных лиц, занимающихся вопросами планирования, одобрив план строительства дорожного туннеля рядом с доисторическим памятником Стоунхендж на юге Англии.

Проект, направленный на оптимизацию транспортного потока на участке дороги, где зачастую образуются заторы, популяризировали в течение десятилетий, однако его реализации до сих пор сопротивляются как местные жители, так и археологи.

Шоссе А303, популярный маршрут для водителей, направляющихся на юго-запад Англии и обратно, часто бывает перегруженным на однополосном участке дороги возле Стоунхенджа. В рамках проекта будет построен трехкилометровый туннель, который позволит сократить время в пути.

Между тем решение министра транспорта Гранта Шэппса противоречит рекомендации Инспекции по вопросам планирования, которая предупреждала о том, что проект принесет этому месту невиданный ранее "непоправимый" и "необратимый" ущерб.

Однако министерство транспорта сообщило, что Шэппс "удовлетворен тем, что в конечном итоге как необходимость развития, так и другие выявленные преимущества перевешивают любой ущерб".

Сторонники проекта, который, по подсчетам правительственной дорожной организации Highways England, обойдется в 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,2 млрд), заявляют, что проект позволит значительно разгрузить дороги и со временем окажет положительное влияние на окружающую среду. Организация надеется, что работы начнутся в конце весны следующего года. Основной пятилетний этап строительства, как ожидается, начнется к 2023 году.

"Эти изменения вернут пейзажам Стоунхенджа их первоначальное состояние и уменьшат время поездки для тех, кто направляется на юго-запад и обратно", - сказал глава Highways England Джим О'Салливан.

Противники инновации, у которых есть шесть недель для подачи апелляции в Верховный суд Великобритании, на протяжении нескольких лет выражали опасения по поводу возможного вреда окружающей среде, дикой природе и потенциальным археологическим находкам, находящимся под землей.

Альянс за сохранение Стоунхенджа, который вел кампанию против строительства этого туннеля, сообщил, что он "глубоко сожалеет" об этом решении, которое весь мир "встретит с потрясением".

Организация также отметила, что с принятием этого плана Великобритания нарушит обязательства международного договора о "непричинении ущерба" объекту Всемирного наследия.

Председатель Альянса Том Холланд сказал, что организация будет максимально решительно противостоять этому "постыдному решению".

В своем заявлении британская некоммерческая организация National Trust, которая охраняет территорию размером 850 га около Стоунхенджа, заявила, что давно собирается урегулировать вопросы, связанные со строительством шоссе А303. Ей "теперь потребуется некоторое время для того, чтобы полностью изучить заключение властей, прежде чем предпринять дальнейшие ответные шаги".

Стоунхендж – один из самых известных доисторических памятников в мире. Построен на Солсберской равнине в несколько этапов. Строительство было начато 5 тыс. лет назад. Уникальное каменное кольцо было воздвигнуто в позднем неолите примерно в 2500 году до н.э.