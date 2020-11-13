Лукашенко рассказал, что перед выборами-1994 его предлагали устранить

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным журналистам заявил, что тогдашнему председателю Совета Министров Вячеславу Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали его физически устранить.

"После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. А поскольку мы были в альтернативе нацменам, "свалим это все на Позняка и Шушкевича, на националистов", - рассказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

По словам президента, это был реальный вариант.

"И никто бы не разбирался. Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь его состоянием здоровья. Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", - заявил он.

Лукашенко также спросил, знают ли журналисты, что в него на первых выборах стреляли?

"Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ", - резюмировал он.