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В Волгоградской области пациент COVID-больницы убит ножом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Светлоярской центральной районной больнице Волгоградской области, перепрофилированной в госпиталь для больных коронавирусом, в ночь на 14 ноября найдено тело 87-летнего мужчины с ножевым ранением.

Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, в 2:00 пациента посещала медсестра, и все было спокойно. А в 4:00 его нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки.

По словам собеседника агентства, 29 октября мужчина поступил на лечение, после ухудшения состояния 8 ноября в реанимацию. Когда он пошёл на поправку, его перевели в палату на кислородную поддержку.

Официальной информацией о случившемся "Интерфакс" пока не располагает.

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