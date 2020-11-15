Американский пилотируемый корабль Crew Dragon стартует к МКС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в воскресенье, когда уже наступит понедельник по московскому времени, стартует к Международной космической станции (МКС) в рамках первого регулярного полета, сообщило НАСА.

Запуск миссии Crew Dragon-1 с астронавтами на борту планируется осуществить 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 по Москве) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В состав его экипажа входят астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС должна продлиться шесть месяцев

Первоначально запуск предполагалось совершить еще 14 ноября по американскому времени, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями для посадки первой многоразовой ступени ракеты Falcon 9 из-за сильного ветра он был перенесен на сутки.

Между тем, в настоящее время метеопрогноз лишь на 50% благоприятствует проведению пуска воскресенье.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проводится в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA. Через примерно девять минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу, которая будет находиться в Атлантике в 536 км от космодрома.

Пилотируемый корабль должен будет состыковаться со станцией на следующий день после запуска. Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с НАСА, совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов. Все это время американские астронавты доставлялись на МКС с помощью российских кораблей "Союз".

В рамках первого тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом НАСА Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

После завершения миссии на МКС спускаемая капсула Crew Dragon-1 c астронавтами должна будет приводниться в Мексиканском заливе.