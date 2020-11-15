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Израиль сообщил о пуске двух ракет по его территории из сектора Газа

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю в ночь с субботы на воскресенье, на юге и в центре страны были включены сирены, предупреждающие о воздушном нападении, сообщили израильские СМИ со ссылками на армейскую пресс-службу.

В армии отметили, что для перехвата ракет была задействована система ПРО "Железный купол" морского базирования, однако перехватить ракеты не удалось, они упали на открытой местности.

В среду израильские военные развернули батареи системы "Железный купол" на юге страны из-за опасений, что боевики "Палестинского исламского джихада" могут осуществить ракетные пуски из Газы в ознаменование годовщины ликвидации командира организации Баха Абу аль-Ата, убитого 12 ноября 2019 года.

Израиль сектор Газа

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