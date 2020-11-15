Представитель Тайваня в США выразила надежду на дальнейшее развитие отношений острова с Вашингтоном при Байдене

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Тайваня в Соединенных Штатах Сяо Мэйцинь выразила надежду, что отношения США с Тайбэем получат дальнейшее развитие в случае прихода к власти Джо Байдена.

Она в своем твиттере сообщила, что в телефонном разговоре с Энтони Блинкеном поздравила с победой на выборах Байдена, которого американские СМИ и он сам объявили избранным президентом.

"Высоко оцениваю двухпартийную поддержку отношений США с Тайванем и надеюсь продолжить тесное сотрудничество с Соединенными Штатами в ближайшие годы", - написала она.

Сяо Мэйцинь считается политиком, близким к главе тайваньской администрации Цай Инвэнь. Блинкен является давним сторонником Байдена, которому СМИ в его администрации прочат пост советника президента по нацбезопасности или госсекретаря.

Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй.