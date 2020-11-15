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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
на 14.11В России 1 903 253+22 702В мире 53 927 158+561 758

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 54 млн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 53 млн 927 158 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 607 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро 15 ноября во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 311 192, выздоровели более 34,7 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 903 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 167 808) и 245 598 летальных исходов.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 169,1. В США на 1 млн жителей скончались 757 человек, Индии - 94, Бразилии - 777.

В России на субботу, 14 ноября, было выявлено 1 903 253 случая COVID-19, суточный прирост составил 22 702.

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