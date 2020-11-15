Правозащитники насчитали уже 600 задержанных на акциях в Белоруссии

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии превысило 600 человек, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 19.10, в списках "Весны" 618 человек. Они продолжают дополняться.

Основные задержания произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.