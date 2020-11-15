Российские военные самолеты выполнили почти 120 рейсов в Карабах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российская военно-транспортная авиация за сутки выполнила 23 рейса для переброски в Нагорный Карабах миротворцев и техники, сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 10 ноября выполнено 118 рейсов.

В военном ведомстве отметили, что развертывание в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента со штабом в Степанакерте продолжается.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что к 20 ноября в Нагорном Карабахе завершится создание межведомственного центра гуманитарного реагирования. Передовая группа центра уже прибыла в Карабах. В состав центра помимо военных войдут подразделения МЧС и погранслужбы ФСБ РФ.