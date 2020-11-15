Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:19Заразились
на 15.11В России 1 925 825+22 572В мире 53 927 158+561 758

Действующий мэр Одессы предварительно заявил о своей победе на выборах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов лидирует во втором туре выборов мэра, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по состоянию на 17.00.

Согласно результатам экзит-пола, за Труханова отдали голос 55,1% респондентов, за народного депутата Николая Скорика ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 42,8%. Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули список или испортили бюллетень 2,2% опрошенных.

Сам Труханов заявил о своей победе, ссылаясь на предварительные данные.

"Данные экзит-полов соответствуют данным нашего штаба. Судя по предварительным данным, мы одержали победу. Но я сторонник того, чтобы говорить об этом, когда будут официально подведены итоги, и мы получим официальные протоколы", - заявил Труханов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Одессы (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17:00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66,6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Украина Одесса Геннадий Труханов

Новости

Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии

Экзит-полы показали победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

Число задержанных на воскресных протестах в Белоруссии превысило 900

Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

Правозащитники насчитали уже 600 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники насчитали уже 600 задержанных на акциях в Белоруссии
Выборы в США - 2020

Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах президента США

Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах президента США

В Белоруссии сообщили о более 400 задержанных на акциях протеста

Выборы в США - 2020

Трамп фактически признал победу Байдена на выборах президента в США

Трамп фактически признал победу Байдена на выборах президента в США

Правозащитники сообщили о свыше 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники сообщили о свыше 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');