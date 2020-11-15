Действующий мэр Одессы предварительно заявил о своей победе на выборах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов лидирует во втором туре выборов мэра, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по состоянию на 17.00.

Согласно результатам экзит-пола, за Труханова отдали голос 55,1% респондентов, за народного депутата Николая Скорика ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 42,8%. Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули список или испортили бюллетень 2,2% опрошенных.

Сам Труханов заявил о своей победе, ссылаясь на предварительные данные.

"Данные экзит-полов соответствуют данным нашего штаба. Судя по предварительным данным, мы одержали победу. Но я сторонник того, чтобы говорить об этом, когда будут официально подведены итоги, и мы получим официальные протоколы", - заявил Труханов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Одессы (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17:00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66,6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.