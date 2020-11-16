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Brent подорожала до $43,28 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти повышаются в понедельник после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели.

К 8:19 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (1,17%), до $43,28 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,75 (1,7%) - до $42,78 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,6 (1,5%), до $40,73 за баррель. За минувшую сессию контракт подешевел на $0,99 (2,4%) - до $40,13 за баррель.

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 8,4%, WTI - на 8,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Поддержку рынку оказали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.

В понедельник росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

"Заявление советника Байдена о том, что он против введения жесткого национального карантина, хорошая новость для энергетического спроса в Северной Америке. Это одна из главных новостей, которая подталкивает цены вверх этим утром", - сказала S&P Global Platts стратег DailyFX Маргарет Ян.

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП. По словам Маргарет Ян, это соглашение "может дать долгосрочную поддержку экономической активности в регионе".

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.

Brent WTI Baker Hughes США коронавирус Джо Байден

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