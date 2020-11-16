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В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день

В числе задержанных - около 20 журналистов, в том числе сотрудники российских СМИ

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день
Фото: ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 1100 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на утро 16 ноября, в списках "Весны" 1127 человек. Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице, а также использование спецсредств на протестах.

Во время выполнения редакционного задания по освещению акции была задержана корреспондент "Интерфакс-Запад", а также еще четверо журналистов российских СМИ. Их отпустили из РУВД после 19.00. По информации Белорусской ассоциации журналистов, всего на акциях в разных городах страны 15 ноября были задержаны около 20 журналистов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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