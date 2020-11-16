ЦБ Китая влил $121 млрд в банковскую систему в рамках MLF

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил ликвидность в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), при этом сохранив уровень ставки по однолетним кредитам.

НБК сообщил, что в понедельник предоставил банкам 800 млрд юаней ($121 млрд). Стоимость кредитов на один год осталась на отметке 2,95% годовых седьмой месяц подряд.

Последний раз банк менял ее в апреле: тогда ставка была снижена до 2,95% с 3,15% годовых. Нынешний уровень ставки является минимальным с момента запуска MLF в сентябре 2014 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Механизм среднесрочного кредитования был запущен в Китае в 2014 году в целях обеспечения ликвидности банков. В рамках MLF банки могут получить денежные средства от НБК под залог ценных бумаг.