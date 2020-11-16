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Более 400 животных спасли сотрудники МЧС в Москве с начала года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Более 400 диких и домашних животных были спасены сотрудниками МЧС Москвы с начала 2020 года, сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

В списке спасенных лидируют животные и птицы, попавшие в плен различных конструкций, перегородок и решеток – таких случаев более 100.

Около 50 животных сняли с деревьев, козырьков подъездов, крыш различных зданий и строений. Остальные же становились заложниками автомобилей, беглецами, участниками пожаров и других происшествий.

"Одна из интересных историй произошла в Восточном административном округе, там одного и того же енота спасали дважды. Еще одно спасение экзотического животного произошло на северо-западе столицы – из огня спасатели вынесли игуану, а на пожаре на Большой Сухаревской была спасена сова", - добавили в МЧС.

Москва МЧС

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