Ереван пообещал наказать офицеров за неоправданную гибель армянских солдат

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены по фактам нарушений условий несения службы, повлекших гибель военнослужащих в ходе войны в Карабахе, заявил председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян.

"Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. Уже есть арестованные среди офицерского состава, возбуждены уголовные дела. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле (юг Карабаха - ИФ)", - сказал Восканян журналистам в понедельник.

По его словам, готовятся материалы, в действиях некоторых офицеров возможен состав преступления.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Его действия в регионе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщало, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 1434 военнослужащих армии обороны НКР.

Министерство здравоохранения Армении сообщило 14 ноября о более чем 2 тыс. погибших военнослужащих в карабахской войне.