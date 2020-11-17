Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала пандемии зарегистрировала 65 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников в своей штаб-квартире, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, которое имеется в распоряжении у агентства.

"Последние пять случаев (заражения - ИФ) увеличивают общее число заразившихся сотрудников в Женеве до 65 человек с начала пандемии ", - говорится в сообщении руководителя деловых операций организации Рауля Томаса.

Представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах подтвердил агентству достоверность этих сведений, хотя ранее организация заявляла об отсутствии заражений в женевском офисе.

Что касается последних пяти случаев, речь идет об одном очаге заражений, потому что четверо заболевших из одного подразделения, а пятый человек с ними контактировал. В письме не указывается, кто именно из сотрудников заболел, но источник агентства сообщил, что один из них входит в команду гендиректора организации.

Еще 49 случаев заражения коронавирусом выявили в течение последних восьми недель. Руководство попросило сотрудников избегать личных встреч, в том числе в общих зонах или в кафе.

Обычно в штаб-квартире ВОЗ в Женеве работают примерно 2,4 тыс. человек. В прошлом месяце доступ в здание ограничили для ключевых сотрудников, включая руководство. В начале ноября руководитель ВОЗ по техническому реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове заявляла, что в штаб-квартире заражений или очагов заражения нет.

ВОЗ

Новости

Пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС

В Правительстве задумались о сокращении нескольких ведомств

В Правительстве задумались о сокращении нескольких ведомств

Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в Армении

Президент Армении Саркисян назвал неизбежной отставку премьера Пашиняна

Президент Армении подписал указ об отставке главы МИД страны

Пандемия коронавируса

Вакцина Moderna будет дорогой и изначально поставляемой только в США

Власти Индонезии захотели ввести запрет на алкоголь

Власти Индонезии захотели ввести запрет на алкоголь
Пандемия коронавируса

В штаб-квартире ВОЗ 65 человек заразились коронавирусом

В штаб-квартире ВОЗ 65 человек заразились коронавирусом
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван пообещал наказать офицеров за неоправданную гибель армянских солдат

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');