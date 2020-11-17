Пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту новый американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 07:00 по Москве.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 с астронавтами на борту был осуществлен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

В состав экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Запуск осуществлен в рамках контракта на осуществление коммерческих полетов NASA с компанией SpaceХ, разработавшей корабль и ракету-носитель. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $ 58 млн.

Свой первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon совершил 30 мая. Он был запущен после почти девятилетнего перерыва в американских пилотируемых миссиях вслед за окончанием программы полетов американских шаттлов. С 2011 года астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платило России.

В рамках первого тестового полета корабль доставил на МКС американцев Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

После завершения миссии на МКС спускаемая капсула Crew Dragon-1 c астронавтами должна будет приводниться в Мексиканском заливе.