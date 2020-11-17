Лукашенко заявил об "ощутимой помощи" Белоруссии от России и Китая

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил ощутимую помощь от России и Китая в условиях беспрецедентного внешнего давления на республику.

"При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде", - заявил Лукашенко на совещании об актуальных вопросах внешней политики во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

Во время совещания Лукашенко поинтересовался, как будут дальше выстраиваться отношения с Россией и Китаем, как выполняются договоренности по итогам контактов на высшем уровне, а также после визитов в этом году в Белоруссию руководства российских регионов.