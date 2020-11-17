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Курс юаня к доллару подскочил до максимума с 2018 года

Курс юаня к доллару подскочил до максимума с 2018 года
Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Курс юаня к доллару США подскочил до максимума более чем за два года благодаря оптимизму инвесторов в отношении перспектив экономики страны, быстро восстанавливающейся от последствий пандемии коронавируса.

По данным на 13:30 по московскому времени стоимость доллара составляла 6,5538 юаня, что на 0,5% ниже курса американской валюты на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара не опускался ниже отметки в 6,6 юаня с лета 2018 года.

Среди других факторов, поддерживающих юань - победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой.

Кроме того, более высокие по сравнению с США процентные ставки в КНР способствуют притоку средств инвесторов в китайские облигации, что также поддерживает юань. Разница между процентными ставками китайских и сопоставимых по срокам американских госбумаг близка к рекордному уровню, пишет Bloomberg.

"Китай, вероятно, будет опережать весь мир по темпам роста экономики в ближайшие шесть месяцев, и преимущество в процентных ставках сохранится, в связи с чем юань продолжит укрепляться", - говорит аналитик Bloomberg Intelligence Стивен Чиу.

Курс юаня в паре с долларом, вероятно, вырастет в ноябре по итогам шестого месяца подряд - ралли станет самым длительным с 2014 года. С конца мая стоимость китайской нацвалюты увеличилась на 9%, отыграв более половины падения, зафиксированного на фоне торговой войны с США.

юань доллар США

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