Президент Киргизии возглавит исполнительную власть по проекту конституции

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Проект новой конституции Киргизии, вынесенный во вторник депутатами парламента страны на общественное обсуждение, предусматривает руководство исполнительной властью президентом республики, введение инстутута Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90, говорится в справке-обосновании к законопроекту, опубликованной на сайте киргизского законодательного органа.

"Основными новеллами в проекте новой редакции конституции являются введение института Народного Курултая (Народного Собрания), переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу", - говорится в документе.

"Согласно предлагаемым поправкам в конституцию, институт президента претерпел изменения, где президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть Киргизии. Он (президент) определяет основные направления внутренней, внешней политики государства и может быть избранным на пять лет, но не более двух сроков", - следует из текста документа.

Согласно действующей конституции Киргизии, глава государства избирается сроком на шесть лет, но одно и то же лицо не может быть избрано дважды.

Повышение роли и ответственности главы государства предусматривает, что исполнительную власть в Киргизии осуществляет президент и подчиненное ему правительство. Структура и состав правительства определяются президентом.

На главу государства возлагается ответственность за формирование и работу правительства, президент назначает главу правительства, его заместителей, министров и председателей государственных комитетов. Формирование правительства и назначение членов кабмина осуществляется с согласия парламента, который будет заслушивать ежегодные послания и выступления президента.

Также для оптимизации числа сотрудников государственных структур предлагается в конституции предусмотреть, что деятельность правительства обеспечивается администрацией президента.

"Президент вправе освободить по собственной инициативе или по предложению Народного Курултая министров и председателей государственных комитетов, может назначать руководителей иных органов исполнительной власти, глав местных государственных администраций и освобождать их от должности. Президент наделяется правом вносить законопроекты в парламент и обращаться к народу с ежегодными посланиями о положении дел в стране", - отмечается в справке-обосновании.

В случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в конституции причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет глава правительства. В случае невозможности исполнения полномочий президента главой правительства полномочия президента осуществляет спикер парламента. В действующей конституции Киргизии предусмотрена передача полномочий главы государства спикеру, затем премьер-министру.

Законопроектом также предлагается создание высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия в форме Народного Курултая, который осуществляет свою работу во взаимодействии с президентом, парламентом, государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами.

Народный Курултай в числе своих полномочий наделяется правом заслушивать отчеты председателя Народного Курултая, президента, спикера парламента, вносить предложения о несоответствии занимаемой должности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.

Помимо этого, предлагается определить численный состав парламента в количестве 90 депутатов (в парламенте Киргизии сейчас 120 депутатов), избираемых сроком на пять лет. Представительство депутатов в парламент, избираемых по мажоритарной или пропорциональной системе (по партийным спискам), будет определяться конституционным законом.

Также предлагается расширить число субъектов законодательной инициативы, с включением в их число президента и главы правительства, Конституционного и Верховного судов по вопросам их ведения.

Поправками в конституцию предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.

"Предлагается уточнить порядок внесения изменений и дополнений в конституцию, такие поправки могут приниматься парламентом по предложению президента, большинством от общего числа депутатов парламента, либо по инициативе не менее 300 тыс. избирателей", - сообщается в справке-обосновании к новой конституции.

"Президент с согласия парламента назначает председателя и заместителей председателя Конституционного и Верховного судов сроком на пять лет. Применительно к местным судам предлагается аналогичный порядок, когда из числа судей местных судов президент по представлению Совета по отбору судей назначает председателей местных судов и их заместителей сроком на пять лет", - отмечается в документе.

Во вторник депутаты парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой конституции страны. Проведение референдума предлагается совместить с досрочными выборами президента Киргизии, которые назначены на 10 января.

Инициаторами проведения референдума по новой конституции выступают 80 из 120 депутатов парламента Киргизии.