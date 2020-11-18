Медэксперты предупредили Трампа об опасности распространения COVID-19 из-за затягивания с переходом власти

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший при президенте Бараке Обаме генеральным хирургом США Вивек Мурти, сопредседатель целевой группы Байдена по COVID-19, заявил, что отказ команды Дональда Трампа от встреч и сотрудничества с советниками Джо Байдена по переходу власти может нанести ущерб способности противостоять пандемии даже в следующем году, сообщают ведущие американские СМИ.

Кроме того, несколько ассоциаций врачей и медсестер опубликовали во вторник совместное письмо, в котором призвали администрацию Трампа поделиться с командой Байдена критически важными данными о COVID-19, такими, как запасы оборудования, медицинских принадлежностей и вместимость больничных коек.

В настоящее время переходный период находится в подвешенном состоянии, поскольку Трамп и его союзники отказываются признать поражение и упорно оспаривают результаты выборов 3 ноября. Это осложняет, в том числе, принятие совместных мер по борьбе с пандемией COVID-19, которая уже унесла жизни более 247 тыс. человек в Соединенных Штатах.