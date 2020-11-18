Венгрия продлила режим ЧП из-за коронавируса до 8 февраля

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти Венгрии в среду объявили о продлении до 8 февраля 2021 года режима чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщают западные СМИ.

В частности, предусмотрено онлайн-обучение в школах и университетах, комендантский час в ночное время и запрет на общественные собрания.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Венгрии за время пандемии выявлено более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 3 тыс. пациентов скончались.