Михаил Ульянов: нынешняя администрация США пытается максимально затруднить восстановление СВПД

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В среду в Вене открылась сессия Совета управляющих МАГАТЭ. О своих ожиданиях от этой сессии и о том, как итоги выборов в США могут повлиять в будущем на дискуссию по ситуации вокруг иранской ядерной сделки "Интерфаксу" рассказал постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Эта сессия будет несколько отличаться от прошлых сессий нынешнего года. На предыдущих сессиях в повестке дня было два вопроса, касающихся Ирана.

Первый – это выполнение резолюции 2231 по СВПД. Второй пункт повестки дня – это гарантии МАГАТЭ в Иране, по обоим пунктам представлялись доклады гендиректора.

Сейчас будет рассматриваться только один пункт, будет только один доклад, касающийся резолюции 2231.

Это позитивное изменение, и оно связано с тем, что в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Гросси в Тегеран в конце августа проблемы с доступом инспекторов агентства на два объекта в Иране были благополучно разрешены. Пробы отобраны, анализируются, и нет никакого повода для того, чтобы возвращаться к активному обсуждению этой темы.

В принципе, никаких драматических событий в ходе этой сессии Совета управляющих МАГАТЭ мы не ожидаем. Но, как всегда, США и несколько стран, придерживающихся близкой к ним позиции, естественно будут делать упор на то, что многие лимиты по СВПД Ираном существенно превышены.

Мы всегда выступали за возвращение Ирана к полноценной реализации всех элементов СВПД. Но все-таки нужно помнить, что первопричиной сокращения обязательств Тегерана стал самовольный выход США из ядерной сделки и введение ими противоправных экстерриториальных санкций. Иран таким образом отвечает на так называемое "максимальное давление" США. Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы нащупать взаимоприемлемые решения. И, думаю, этот вопрос будет в центре внимания уже в начале следующего года.

Нынешняя администрация пытается максимально затруднить следующей, в случае прихода в Белый дом Джо Байдена, работу по преодолению разногласий и восстановлению деятельности СВПД.

Отмечу также, что в своем докладе Гросси доложил о том, что не удовлетворен ответами Ирана на вопросы, касающиеся происхождения ядерного материала, обнаруженного в пробах, после посещения инспекторами одной из незаявленных площадок в Иране. Это давняя история, мы надеемся, что скоро она завершится. Иран сотрудничает, секретариат МАГАТЭ тоже взаимодействует, но, похоже, для того, чтобы устранить эту проблему потребуются дополнительные усилия с обеих сторон. Оснований для каких-то алармистских заявлений нет.

Пока же ситуация в значительной мере остается статичной. Повод для дискуссий может быть и есть, но оснований для каких-либо конкретных действий в рамках Совета управляющих МАГАТЭ не наблюдается.