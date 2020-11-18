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Церемония помилования индейки пройдет в Белом доме несмотря на коронавирус

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Традиционная церемония помилования индейки по случаю Дня благодарения состоится на следующей неделе в Белом доме, сообщает издание The Hill со ссылкой на источники.

Мероприятие состоится, несмотря на ряд ограничений из-за COVID-19 и неопределенную ситуацию, сложившуюся после выборов в США, после которых президент США Дональд Трамп практически не появлялся на публичных мероприятиях.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 26 ноября.

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