В Турции задержали россиянина за пьяный дебош на борту самолета

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пьяный российский турист избил жену и устроил дебош на борту самолета Петербург-Анталия, сообщили "Интерфаксу" в полиции аэропорта.

Отмечается, что один из пассажиров приземлившегося рейса, по предварительным данным, "переборщил с алкоголем". На фоне этого у него случился конфликт с женой. "Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками", - добавили в полиции.

Затем он попытался избить других пассажиров, которые попытались разнять супругов. Мужчину обезвредили бортпроводники. Командир доложил об инциденте полиции.

После приземления мужчину задержали. Он находится в отделении полиции аэропорта.