Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Венеция отложила до 2022 года введение туристического налога

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Венеции приняли решение отложить до 2022 года введение туристического налога, который должен был вступить в силу летом этого года, сообщает CNN.

"Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы поспособствовать восстановлению туристического потока", - сказал член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета, Микеле Дзуин.

Он указал, что решение о переносе даты начала введения налога принято в рамках плана по "перезапуску экономики города", сильно пострадавшего в результате пандемии.

Таким образом, с 1 января 2022 года с туристов при въезде в Венецию будут взимать сбор. Пока непонятно, будет ли он таким же, как изначально планировалось этим летом – 10 евро.

В этом году из-за закрытых границ и ограничений в связи с коронавирусом в Венеции практически не было туристов, тогда как городская экономика значительно зависит от туризма.

Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы, в особенности во время первой, весенней, волны коронавируса. В общей сложности в стране выявили более 1,3 млн случаев коронавируса, почти 48 тыс. человек скончались. Особенно острая ситуация складывалась на севере страны, в том числе - в области Венето, в которой расположена Венеция.

Венеция

Новости

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г.

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

В Белоруссии задумались о сокращении декретного отпуска

Пандемия коронавируса

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего
Пандемия коронавируса

Куба введет "коронавирусный" сбор для авиапассажиров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');