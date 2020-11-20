Запуск четвертой партии спутников OneWeb запланирован на 17 декабря

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Очередной вывод на орбиту группы спутников связи OneWeb с помощью ракеты-носителя "Союз" планируется осуществить 17 декабря, сообщила в пятницу британская компания-оператор.

Запуск 36 спутников будет осуществлен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", говорится в сообщении.

По данным компании, накануне тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" со спутниками прибыл из Флориды в Благовещенск. Потом их перевезли на космодром Восточный.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане. Стоимость контракта составила $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

В мае заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность использования услуг OneWeb для улучшения обеспечения связью военных в Арктике. По его словам, в этой связи Пентагон планирует оказать OneWeb финансовую поддержку.

"Что касается OneWeb, мы продолжаем работать, - сказал он 13 мая на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния). - Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с Конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами (пандемией коронавируса - ИФ)".

Томпсон сообщил, что в настоящее время Пентагон рассматривает список инвестиций в космические компании, в том числе OneWeb, которые нуждаются в быстрых и решительных действиях. Эти вложения необходимы для того, чтобы новые космические технологии оставались в распоряжении США и "не стали добычей потенциальных противников", подчеркнул он.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

74 спутника уже на орбите

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 спутника, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.

В настоящее время Космические силы США используют всего два полярных спутника для обеспечения безопасной и устойчивой к помехам военной связи. Однако коммерческие спутниковые провайдеры предоставляют значительно большие возможности, в которых остро нуждается Пентагон.